Evenepoel overleeft waaiers en behoudt leiderstrui na koninginnenrit

Remco Evenepoel blijft een dag langer in de leiderstrui in de Ronde van San Juan.

In de etappe van San Martin naar Alto Colorado kwam Remco Evenepoel even in de problemen, maar hij zette de scheve situatie recht. Voor de slotklim van de koninginnenrit belandde hij in de tweede waaier, maar kwam zelf nog als vijfde over de finish. De 20-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step strandde op vier seconden van winnaar Miguel Florez.

🇦🇷 #VueltaSJ2020: @Nelsoliveira89 logró concluir a 1'05" de Flórez (ANS) en el final en Alto Colorado y conserva su top-ten en la general: es 6º, a 2'27". @ini_elosegui fue el segundo de los Movistar Team, a unos 2'30" del vencedor, con @EduSepulvedaARG, a 3'04". pic.twitter.com/gFT4jqn5Mv — Movistar Team (@Movistar_Team) January 31, 2020