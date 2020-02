Het meest uitkijken voor windsnelheden op WK veldrijden

Als de logica gerespecteerd wordt, zal Mathieu van der Poel ook in Dubendorf winnen en nog een jaartje langer in de regenboogtrui rondrijden. Voor de wedstrijd bij de heren elite wordt het wel uitkijken in welke omstandigheden die gaat verlopen.

Op zo'n eerste WK-dag is het steeds zoeken naar zaken die ook een effect kunnen hebben op het hoofdevent, de race bij de mannen. De wind is er daar één van. Zo werd zaterdag al een omheining met nadarhekken zomaar weggeblazen. Dat belooft, want ze voorspellen zondag windsnelheden aan meer dan honderd kilometer per uur.

OOK REGEN

Her en der werd zelfs al geopperd of het WK bij de mannen überhaupt zal kunnen doorgaan als dat effectief het geval is. Het wordt dus de situatie monitoren, maar een afgelasting is nog veraf. Wel kan de ondergrond anders aanvoelen voor de renners, want er wordt vannacht ook regen voorspeld.

Of het nu Van der Poel is die naar de wereldtitel rijdt of iemand anders: er zal zeker rekening gehouden moeten worden met de mogelijk nog veranderende weersomstandigheden.