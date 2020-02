Remco Evenepoel is zo goed als zeker van eindwinst maar toch teleurgesteld: "Ik had niet in die tweede waaier mogen zitten"

Remco Evenepoel heeft de eindzege in de Vuelta a San Juan zo goed als op zak. De jonge renner van Deceuninck-Quick Step won met overmacht de tijdrit, overleefde een waaier oorlog en klom boven de 2000 meter met de besten mee naar boven.

Met een vijfde plaats op de Alto Colorado op nauwelijks vier seconden van ritwinnaar Miguel Eduardo Florez is Remco Evenepoel zo goed als zeker van de eindwinst. De 20-jarige renner heeft in het klassement nu een voorsprong van 33 seconden op Filippo Ganna en 1 minuut en 1 seconde op Brandon McNulty.

De situatie zag er op een 30-tal kilometer van de aankomst wel even penibel uit voor de jonge Evenepoel. "Ik stond vandaag zwaar onder druk. Ik verloor het wiel van mijn ploegmaats en plots was er een waaier. Het was dan ook mijn eigen schuld en ik heb een groot deel van de achterstand zelf rechtgezet", vertelde hij bij Sporza. "Ik ben toch teleurgesteld want in een grote ronde zie je die eerste waaier nooit meer terug." Het klassement in Argentinië lijkt wel binnen: "Dat ik de leiderstrui nog heb is het belangrijkste. Nu nog twee sprintetappes ongehavend doorkomen en het is binnen."