Superprestige mag in het seizoen 2020/21 twee nieuwe crossen verwelkomen

In het seizoen 2020/21 krijgt de Superprestige er twee nieuwe wedstrijden bij. De Jaarmarktcross Niel en de veldrit van Heusden-Zolder maken volgend seizoen deel uit van de nieuwe kalender.

Door het verlies van de wedstrijden in Zonhoven (zie foto) en Diegem die naar de Wereldbeker verhuizen krijgt de Superprestige er dus twee wedstrijden bij. De Superprestige bestaat op die manier weer uit acht wedstrijden met de cross in het Nederlandse Gieten als enige wedstrijd buiten België.

Flanders Classics is in elk geval niet ontevreden met het nieuwe programma: "Flanders Classics is verheugd om een sterke Superprestige te kunnen voorstellen. Het verschuiven van Zonhoven en Diegem naar Wereldbeker zorgt niet voor een lager niveau. Onze nieuwkomers hebben een rijke geschiedenis en passen perfect in het oudste regelmatigheidscriterium."

Programma Superprestige 2020-2021

Gieten (11 oktober)

Ruddervoorde (24 oktober)

Niel (11 november)

Merksplas (21 november)

Boom (5 december)

Gavere (19 december)

Heusden-Zolder (26 december)

Middelkerke (6 februari 2021)