Talent van Lotto werkt voort richting overstap naar profs: "Roubaix mijn droomkoers"

Bij Lotto Soudal is het ontegensprekelijk de bedoeling om zoveel mogelijk talenten uit de opleidingsploeg klaar te stomen voor het grote werk. Eén van de renners die hiervoor in aanmerking komt is Arne Marit. Hij rijdt wel nog een jaartje bij de beloften.

Bij U23 Cyclingzone vertelt Marit meer over welk soort renner hij juist is. "Ik ben meer dan een sprinter. Voorlopig wil ik vasthouden aan de combinatie sprinter en klassieke renner. Het best ben ik in oplopende sprints. Als het een harde koers is en de anderen geraken vermoeid, dat ligt mij het best."

Die eindspurt van hem toonde hij vorig jaar enkele keren. "Ik heb een goed 2019 gehad." Zijn meest bijzondere overwinning boekte hij in de GP Criquelion. "De finish ligt op tien kilometer van mijn thuis. Ik plande mijn sprint perfect."

Het is natuurlijk te hopen dat er nog spraakmakende zeges bijkomen. "Mijn droomkoers? Dan pik ik er Roubaix uit. Dat is zo'n intense koers." Er werd besloten om Marit pas in 20121 over te hevelen naar de profs. "Fysiek voel ik me klaar voor de profs, maar mentaal nog niet. Ik vind het een goede beslissing."