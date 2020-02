Vinokourov reageert op dopingeruchten over Fuglsang en Lutsenko: "Dat is absurd"

Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko en Astana in het algemeen staan al enkele dagen in het oog van de storm. Een dopingstorm.

Uit een rapport van anti-dopingorganisatie CADF blijkt dat beide renners contact hadden met de geschorste ‘dopingdokter’ Michele Ferrari.

Teammanager Alexander Vinokourov reageerde verbaasd in een gesprek met L’Equipe: “Dit is allemaal gebaseerd op absurde geruchten. We zijn niet gecontacteerd door het CADF en we zijn bereid om samen te werken in de hoop om de waarheid te achterhalen.”

“Waarom zou Ferrari trouwens naar een wedstrijd komen waar de renners in kwestie niet eens aan de start staan? Dit is te zot voor woorden.”