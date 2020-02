Nairo Quintana wint Ronde van de Provence, jonge Wolfpack-renner derde in slotrit

Met een waanzinnige inspanning op de Mont Ventoux had Nairo Quintana zich in een goede positie genesteld om de Ronde van de Provence te kunnen winnen. Zijn eindzege kwam in de laatste rit niet meer in het geval. De etappezege ging naar Owain Doull.

De laatste etappe bood wel nog heel wat moois. De vluchters van de dag beten stevig van zich af en lieten zich niet zomaar tot de orde roepen. Met een krappe marge van tien seconden doken ze de slotkilometer in. Wat volgde, was een echte thriller. De ontsnapping hield nipt stand. Owain Doull spurtte naar de overwinning voor Brändle. Ian Garrison van Deceuninck-Quick.Step werd derde.