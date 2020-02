Gaat Evenepoel ook voor het hoogste in zijn tweede rittenkoers? "Hopelijk kan dat er uitkomen"

Remco Evenepoel won met de Ronde van San Juan zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Gaat hij door op hetzelfde elan en mikt hij ook in de Ronde van de Algarve voor het hoogste. De Portugese rittenkoers is vandaag alvast van start gegaan.

Voor de start van de etappe wilde Evenepoel bij Sporza een grote ambitie niet echt uitspreken. "Het is een mooie wedstrijd en een mooi parcours. Ik ga gewoon mijn best doen en dan zie ik wel. Er zijn maar 5 ritten, dus elke etappe is belangrijk."

Op donderdag is er al meteen een aankomst bergop en een gelegenheid dus voor Evenepoel om uit te pakken. "Het zal wel lastig worden, want er zijn veel andere goeie klimmers", blijft de renner van Deceuninck-Quick.Step voorzichtig.

GOED WEER IN CALPE

Aan de voorbereiding zal het alleszins al niet liggen. "Ik heb een weekje goed getraind in Calpe bij goed weer. Hopelijk kan dat er hier uitkomen. Ik heb hard gewerkt en ik wil er hier het maximale proberen uit te halen."