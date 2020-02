Het ziet er niet goed uit voor Nicky Degrendele: "Het is haar laatste strohalm"

De kans dat Nicky Degrendele haar plaatst voor de Olympische spelen wordt kleiner. Ze heeft alleen met het WK nog een laatste kans. Het is verrassend, want twee jaar geleden was ze nog één van beste ter wereld in de keirin.

Ze is Wereldkampioene, vice-Europees kampioene en ze won de Kristallen Fiets in 2018. Toch is Degrendele niet zeker van een plaats op de Olympische Spelen. Ze heeft met het WK in Berlijn nog één kans om haar te plaatsen. Volgens bondscoach Peter Pieters is een wonder nodig voor Degrendele. "Ze viel zwaar in de WB-manche van Parijs en het genezingsproces duurde lang, waardoor ze achter de feiten moest aanlopen. Ze kreeg daarna ook nog enkele tegenslagen gehad", aldus Pieters in Het Laatste Nieuws.