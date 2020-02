Jakobsen rondt ploegwerk van The Wolfpack af in openingsetappe van de Ronde van de Algarve

Fabio Jakobsen heeft de eerste rit in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Nederlander was in de massasprint duidelijk sneller dan Elia Viviani en Matteo Trentin.

Drie vluchters kleurden de etappe: Diego Lopez, Alvaro Trueba en Pedro Paulinho. Op 33 km van de streep werd het trio ingelopen.

Op 21 km van de streep gooide Tim Willens de knuppel in het hoenderhok, maar hij kreeg meteen een renner van The Wolfpack op zijn wiel. Niet veel later probeerde ook Simon Gechke het, maar die kreeg meteen Remco Evenepoel op zijn wiel.

Na een nerveuze periode, dreef Team Sunweb het tempo de hoogte in om de reeks aanvalletjes een halt toe te roepen. Dat lukte ook, want het peloton ging samen naar de meet.

In een chaotische massasprint was Fabio Jakobsen de beste. De Nederlander wint zo voor het tweede jaar op rij de openingsetappe in Portugal. Hij haalde het voor Elia Viviani en Matteo Trentin.

Herbeleef de eerste etappe hieronder:

Aankomst: Fabio Jakobsen wint! De Nederlander is oppermachtig in een chaotische sprint. Elia Viviani en Matteo Trentin mogen mee het podium op.

Nog 6km: Binnen een paar minuten wordt gesprint voor de zege. Wie volgt Fabio Jakobsen op?

Nog 10km: het is welletjes gewest met dat nerveuze gedoe voor Team Sunweb. De ploeg van debutant Ilan Van Wilder trekt massaal naar voor om het peloton onder controle te krijgen.

Nog 16km: Het peloton wordt op een lint getrokken door een reeks aanvallen. Deze keer probeert Simon Geschke het, maar die krijgt meteen Remco Evenepoel op zijn wiel. Voor de sprinters is dit allerminst een wandelingetje richting laatste kilomter.

Making his second appearance of the season, @EvenepoelRemco is putting in a strong effort at the front of the #VAlgarve2020 bunch on this fast descent, closing down the attacks.#WayToRide — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) February 19, 2020

Nog 19km: Wellens leek de enige die echt zin had in een ontsnapping, waardoor alles al snel terug samenklit.

Nog 21km: Wellens kiest op een klimmetje als eerste voor de aanval, maar krijgt meteen een renner Deceuninck-Quick.Step in zijn wiel.

Nog 26km: De situatie in het peloton wordt stilaan nerveuzer. De sprintersploegen beginnen zich te positioneren. De kans is uiteraard groot dat we naar een massasprint gaan. Of kan iemand het peloton toch verrassen?

Vorig jaar was Fabio Jakobsen de beste in de eerste rit in Portugal. Hij klopte toen Arnaud Demare en Pascal Ackermann in de sprint. Jasper De Buyst werd eerste Belg op plek vijf.

Nog 33km: De drie vluchters zijn hebben het hopeloze van hun situatie ingezien en worden gegrepen. Deceuninck-Quick.Step controleert het peloton.

Nog 40km: Drie vroege vluchters hebben nog een kleine mimnuut voorsprong op het peloton. De namen van de koplopers: Diego Lopez, Alvaro Trueba en Pedro Paulinho.