Jong toptalent stelde teleur in de Tour de la Provence: "Het gewichtsverlies ging misschien te snel"

Pavel Sivakov is een jong toptalent van Team Ineos. Hij reed het voorbije seizoen enkele knappe resultaten bij elkaar, maar dit seizoen heeft hij zijn start gemist in de Tour de la Provence.

Hij wilde zich bewijzen op de Mont Ventoux, maar hij had het moeilijk. Hij werd 30ste op 4 minuten en 30 seconden van winnaar Nairo Quintana. Volgens Tim Kerrison, zijn coach, zou gewichtsverlies aan de basis liggen van de resultaten.

"Hij heeft misschien te snel gewicht verloren. Hij was erop gebrand om een goed resultaat te boeken op de Mont Ventoux, maar het is een goede les voor een jonge renner zoals Sivakov. Hij moet de juiste balans vinden tussen kracht en gewicht", aldus Kerrison in een interview met CyclingNews.