Opvallend: Er zal dit seizoen geen wereldkampioene tijdrijden te zien zijn bij de vrouwen in Europa

Chloé Dygert Owen was zeer sterk op het WK tijdrijden in Yorkshire. De Amerikaanse was anderhalve minuut sneller dan de Nederlandse Anna van der Breggen. Een andere Nederlandse, Annemiek van Vleuten, werd derde.

Dygert Owen won dus de regenboogtrui, maar volgens Sporza zal ze dit seizoen niet te zien zijn in Europa. Het Amerikaanse team ShoAir-Twenty20 heeft geen UCI-licentie, waardoor de wereldkampioene tijdrijden enkel in Noord-Amerika zal koersen.