Serge Pauwels enige Belg bij CCC in Franse driedaagse: "Klimmers gaan voor goed resultaat"

Serge Pauwels kan deze week nog eens zijn klimmersbenen aanspreken. De driedaagse rittenkoers Tour du Haut-Var et des Alpes Maritimes belooft een pittige uitdaging te worden. Logisch dus dat CCC in deze wedstrijd op Pauwels een beroep doet.

Serge Pauwels is wel de enige Belg in de CCC-selectie voor deze wedstrijd. Kopman is wellicht de Italiaan Fausto Masnada. Daarnaast komen ook nog Will Barta, Joey Rosskopf, Attila Valter, Lukasz Wisniowski en Georg Zimmermann aan de start.

Er wordt wel wat verwacht van Pauwels & co. "De aankomst op de Mont Faron zal de grootste factor zijn voor het algemeen klassement. Onze klimmers gaan voor een goed resultaat. Er zal tijdens de drie dagen open en agressief gekoerst worden, met ontsnappingen die het onvoorspelbaar kunnen maken. In het algemeen ligt dit terrein onze renners wel", denkt sportdirecteur Steve Bauer.