Remco Evenepoel blijft wielerwereld verbazen: een overzicht

Remco Evenepoel blijft vriend en vijand verbazen. Donderdag toonde hij ook dat hij explositiviteit te koop heeft. Op een steile klim reed hij iedereen uit het wiel. Andermaal een indrukwekkende prestatie van de 20-jarige Belg, die niet onopgemerkt voorbijgegaan is in wielerland: een bloemlezing.

Ex-Tourwinnaars Geraint Thomas en Vincenzo Nibali staken vlak na aankomst donderdag hun bewondering niet onder stoelen of banken. LEES er hier alles over. Ex-bondscoach en Sporza-analist José De Cauwer gaat nog verder door te zeggen dat niets onmogelijk is voor deze Remco Evenepoel. LEES er hier alles over.

Hoe dan ook, Remco Evenepoel spreekt tot de verbeelding. Wat hij op 20-jarige leeftijd laat zien, is fenomenaal. Ook op Twitter lieten enkele bekende figuren zich andermaal uit over de inwoner van Schepdaal.

Ik ben geboren in 1976 en het is de eerste keer in mijn leven dat ik echt geloof dat we een renner hebben die het rondewerk kan domineren op termijn. Wat een klasbak! @EvenepoelRemco — Sven Nys (@sven_nys) February 20, 2020

Evenepoel. Holy motherf*cking shit, wat een versnelling. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) February 20, 2020