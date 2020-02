Patrick Lefevere zag Evenepoel vanop de eerste rij indruk maken en geeft duiding bij diens nakende toekomst: "Stap voor stap"

San Juan? Check. Algarve? Check. Wat komt er dit jaar en de komende jaren nog allemaal voor Remco Evenepoel? Ook Patrick Lefevere is alvast onder de indruk.

"Ongelooflijk. Het is indrukwekkend, ik had het geluk dat ik zijn chauffeur mocht zijn vandaag", aldus Patrick Lefevere achteraf bij Sporza.

"Het is de eerste keer dat ik volg in een tijdrit en als je de snelheden bekijkt ... in een afdaling reed hij zelfs 82 kilometer per uur. En een klein tikje uitdelen aan Rohan Dennis kan nooit geen kwaad."

Beginnen met Tirreno-Adriatico

"We gaan nu beginnen met de Tirreno-Adriatico. De tijdrit is daar misschien wat kort voor hem, hij moet ook niet in elke koers waarin hij start ook meteen winnen."

Lefevere liet ook al in de kaarten kijken van de rest van het voorjaar van Evenepoel: "We gaan kijken hoe hij recupereert, maar in principe zou het via de Brabantse Pijl naar Luik-Bastenaken-Luik en dan naar Boedapest."