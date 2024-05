Concurrent van Cian Uijtdebroeks verklaart verrassendg grote tijdverlies in de Giro

De Italiaan Antonio Tiberi (22) mikte op een plek in de top vijf van het eindklassement. Na twee ritten staat hij echter op bijna drie minuten van Tadej Pogacar.

Door het falen van de Nederlander Thymen Arensman werden Antonio Tiberi en Cian Uijtdebroeks de grote favorieten voor de witte jongerentrui in de Giro. Maar ook de Italiaan staat dus al stevig op achterstand na twee ritten.

Zaterdag werd Tiberi nog knap achtste in de eerste rit, zondag bolde hij als 34ste over de streep op Oropa. "Ik had enorm veel pech", blikt Tiberi terug op de sociale media van zijn ploeg Bahrain Victorious.

"Ik zat in goede positie toen de slotklim steiler begon te worden en het tempo omhoog ging. Maar ik reek plots lek en had vervolgens een ander mechanisch probleem met mijn nieuwe fiets", ging hij teleurgesteld verder.

Tiberi doet slechte zaak tegen Uijtdebroeks

"Ik heb mijn best gedaan om nog terug te komen en het verlies te beperken, maar dit was onmogelijk. Ik heb wat tijd verloren", zei de Italiaan. In het algemene klassement verloor Tiberi dus heel wat tijd, maar ook in het jongerenklassement.

Tiberi volgt nu op bijna twee minuten van Cian Uijtdebroeks, al staat er vrijdag wel een tijdrit van 40 kilometer op het programma. De Italiaan is in tegenstelling tot Uijtdebroeks wel een specialist, de wereld kan er over een paar dagen dus al anders uitzien.