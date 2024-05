🎥 Tadej Pogacar is weer de grote grapjas voor de start van de vierde etappe in de Giro

De renners zijn ondertussen vertrokken voor de vierde etappe in de Giro. Tadej Pogacar was weer 'en plein forme' net voor de start.

Tadej Pogacar is leider in de Giro, maar de drager van de roze trui amuseert zich duidelijk ook. Voor de start van de vierde rit vandaag in Acqui Terme richting Andorra liet hij zich weer van zijn grappigste kant zien.

Er klonk een stevige beat aan de start en de Sloveen deed alsof hij de DJ van dienst was. De beelden kan je hieronder bekijken.

Ook in het interview vlak voor de start kon Pogacar niets uitsluiten. Het ziet er naar uit dat het opnieuw een etappe voor de sprinters wordt, benieuwd of de Sloveen zich ook vandaag zal laten zien in de finale.

Weinig energie

“Gisteren kostte me niet super veel energie. Ik wilde in een goede positie zitten en daarom volgde ik Honoré. Ik eindigde in de aanval, maar het stressniveau is hoog in het peloton. Ik denk niet dat het meer energie kostte eigenlijk. We moeten het gewoon overleven. Ook daarom zit ik vooraan”, klonk het bij Eurosport.

“We moeten wel denken aan de energieverdeling. De graveletappe zal het nodige laten zien over de vorm onder de concurrenten. Daarna gaan we pas klimmen. Ik hoop niet op een aanval vandaag, maar kan ook niks beloven”, besloot hij.