Zoon van Belgisch ex-renner geraakt stilaan weer op niveau: "Vijf maanden in een rolstoel gezeten"

Na bijna een jaar blessureleed is Axandre Van Petegem stilaan terug aan het komen. De oudste zoon van Peter Van Petegem heeft moeilijke tijden achter de rug.

Zondag kroonde Axandre Van Petegem zich tot Oost-Vlaams kampioen bij de beloften. Niet meteen de meest prestigieuze titel, maar na alles wat de oudste zoon van Peter Van Petegem meemaakte is elk succes welgekomen.

Hij rijdt momenteel voor de opleidingsploeg van Lidl-Trek. Het moment om zich te bewijzen komt er meer dan ooit aan, wil hij een contract als prof in de wacht slepen. “Ik heb de indruk dat ik nu toch weer op niveau begin te komen. Gezien wat er gebeurd is, toch niet evident”, klinkt het bij Wielerverhaal.

Omloop Het Nieuwsblad

Na de Omloop Het Nieuwsblad op 2 juli 2022 onderging hij twee heupoperaties. “Ik heb me 5 maanden moeten behelpen met een rolstoel en zat niet minder dan 8 maanden niet op de fiets.”

Vooraleer hij voor Lidl-Trek uitkwam reed hij twee jaar bij Jumbo-Visma, maar daar werd zijn contract niet meer verlengd.

Volgende week trekt hij naar de Nations Cup in Polen, onder begeleiding van bondscoach Sven Vanthourenhout. Daar hoopt hij zich in de kijker te kunnen rijden, maar dat moet vooral gebeuren op 26 mei in de Omloop Het Nieuwsblad voor U23.

“Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik die dag wil meedoen voor de overwinning. Voor ik 5 maanden in een rolstoel belandde, was dat mijn laatste wedstrijd. In 2022 werd ik 9e. Dit keer hoop ik nog een stuk beter te doen”, besluit Van Petegem.