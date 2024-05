Enige man die Pogacar probeerde te volgen bijzonder boos op zichzelf: "Een les geleerd"

Ben O'Conor durfde het als enige aan om Tadej Pogacar te volgen bij zijn aanval op Oropa. De Australiër beklaagde zich dat wel bijzonder stevig.

Dat Tadej Pogacar zou aanvallen op de slotklim naar Oropa stond in de sterren geschreven. Het zou wel afwachten zijn of iemand het zou aandurven om Pogacar te volgen. En dat probeerde Ben O'Connor dus te doen.

De Australiër hield het wel maar zo'n 20 seconden vol, toen ontploften zijn benen. Het brak O'Connor ook nog zuur op, want hij verloor uiteindelijk nog een halve minuut op zijn concurrenten Thomas, Martinez en Uijtdebroeks.

O'Connor boos op zichzelf na aanval Pogacar

"Ik was moedig. Ik wilde het proberen om Pog te volgen, maar ik was waarschijnlijk de domste renner in koers", zei O'Connor bij Cycling Pro Net. "Het is jammer, want ik denk dat ik zeker de op een na sterkste renner was. Maar waarschijnlijk de minst intelligente."

O'Connor voelde zich geweldig in aanloop naar de slotklim en probeerde daarom Pogacar te volgen. "Pog keek achterom, zag dat ik in zijn wiel zat en wilde duidelijk solo gaan. Hij versnelde nog een keer en ik botste op mijn limieten."

"Ik dacht dat ik bij hem kon blijven, maar ik gokte wat te veel en maakte een behoorlijk grote fout. Ik heb vandaag een grote les geleerd", zei de Australiër nog.