Tim Merlier deelt klein sneertje uit aan Giro-organisatie: "Zal er mee te maken hebben, zeker?"

Tim Merlier is straks een van de topfavorieten voor de eerste massasprint in de Giro. Al wordt het hem wel niet gemakkelijk gemaakt.

Vlakke etappes met op het einde een massasprints leveren vaak weinig spektakel op in grote rondes. Organisatoren zijn dan ook afgestapt van etappes boven de 200 kilometer om de koers wat in te korten.

Al is er ook een andere trend. In vlakke etappes worden steeds vaker heuveltjes of beklimmingen gelegd in de finale, voor een eventuele late uitval of om ervoor te zorgen dat er voor de finish al wat meer gebeurt.

Merlier ziet Giro-organisatie Milan helpen

Het wordt pure sprinters zoals Tim Merlier dus moeilijk gemaakt. "Ja, maar ze hebben hier een Italiaanse sprinter die goed is in die zaken", verwees Merlier met een kwinkslag naar Jonathan Milan bij Sporza.

"Dat zal er ook mee te maken hebben, zeker? Het zijn deze week geen gemakkelijke aankomsten, maar het is niet onmogelijk. Het moet nog haalbaar zijn, zeker in deze fase van de Giro nog. Misschien wordt het moeilijker in de 2e of 3e week."

Toch heeft Merlier zelfvertrouwen. Hij werkte de eerste twee etappes rustig af en verspeelde dus niet veel krachten. "Vanochtend ben ik voor het eerst opgestaan met stress", sloot Merlier nog af.