Tim Merlier onthult hoe Tadej Pogacar hem bijna de zege kostte in de Giro

De eerste kans voor de sprinters in de Giro is een prooi geworden voor Tim Merlier. De Belgische sprinter van Soudal Quick-Step had het wel bijzonder zwaar door Tadej Pogacar.

Op zo'n 80 kilometer van de streep zat Tim Merlier mee in de elitegroep van sprinters die wegreed na een tussensprint. Onder meer sprinters Olav Kooij, Jonathan Milan, Biniam Girmay en Kaden Groves waren ook mee. "Alleen Luke (zijn ploeggenoot Luke Lamperti, nvdr.) en ik waren mee, het was dus geen goede situatie. Andere teams zaten met meer jongens mee, dus wij probeerden om het tempo te laten zakken. Dat was de goede keuze." Pogacar maakt finale zwaar voor Merlier Alles kwam weer samen, maar Tadej Pogacar verstoorde de voorbereiding op de sprint nog met een late uitval met Geraint Thomas op een klimmetje. Zij werden pas in de slotkilometer opnieuw ingerekend. "Het was een bijzonder zware finale. We kwamen terug tot bij Pogacar en Thomas, maar ik vond in de laatste kilometer geen goede slipstream meer. Ik zat voortdurend in de wind door de chaos", analyseerde Merlier zijn sprint. "Op 300 meter van de streep moest ik dan beginnen sprinten. Jonathan Milan begon links, ik rechts. Op dat moment wist ik dat ik tweede of eerste ging worden. Gelukkig won ik. Het was wel mijn zwaarste overwinning ooit."