Na 'De Planckaerts' en 'De Verhulstjes': is er ook 'De Van der Poeltjes' op komst?

Mathieu van der Poel beleeft topjaren in het wielrennen. De aandacht die er voor zijn persoon is, is ronduit indrukwekkend en daar wil hij op een correcte manier mee omspringen.

Mathieu van der Poel loopt als renner constant in de schijnwerpers. Maar ook zijn privéleven ligt als bekend persoon de hele tijd onder een vergrootglas. En dan vind je privacy wel heel erg belangrijk, zo laat de wereldkampioen weten. “Ik ben meer en meer gesteld op mijn privacy”, vertelt Mathieu van der Poel aan Titanen. “Ik hou er bijvoorbeeld niet van dat ze staan te wachten voor mijn deur wanneer ik vertrek op training. Dat vind ik een afknapper.” Volgens Mathieu van der Poel is hij zeker geen gesloten boek, hij wil alles wat hij zegt en doet graag op een heel eerlijke manier doen. Ook voor vragen staat hij open, maar dan zal hij wel eerlijk antwoorden. Geen docusoap De aandacht die hij krijgt, zowel voor zijn sport als voor zijn privéleven, zijn ongelofelijk groot. Het lijkt dan ook heel aannemelijk dat hij binnen afzienbare tijd gevraagd zal worden of de camera’s hem mogen volgen in zijn leven. Bij het koersen kan dat misschien nog, maar erbuiten zeker niet, zo vertelt de Nederlander nog. “Waar ik wel voor zou passen, is als ze een docusoap zouden maken zoals ‘De Planckaerts’ en ‘De Verhulstjes’. Ook al kijk ik wel graag naar die dingen, ik zie het mezelf niet direct doen.”