Geraint Thomas heeft geweldige reactie in huis over onverwachte aanval met Tadej Pogacar

Geraint Thomas was de enige die Tadej Pogacar toen hij aanviel op zo'n 3 kilometer van de streep. De twee werden pas in de slotkilometer opnieuw gegrepen.

De derde rit in de Giro was er een voor de sprinters, maar Tadej Pogacar en Geraint Thomas verstoorden de voorbereiding op die massasprint met een late aanval. Al was dat niet echt gepland.

"Ik zag Mikkel Honoré aanvallen en Pogacar reageerde. Toen dacht ik: ik kan er maar beter voor gaan. Maar jezus, wat ging hij tekeer! Hij begint me op mijn zenuwen te werken", reageerde Thomas laconiek bij Eurosport.

"Ik probeerde gewoon zijn wiel te houden en een keer over te nemen, maar pfoe… Ik was verrast dat we zo’n groot gat hadden al ik wist wel dat het peloton zou terugkeren. Zeker omdat ik niet veel meer over had."

Thomas tevreden over gevoel in Giro

Thomas gaf er in de slotkilometer al de brui aan, Pogacar probeerde zelfs nog mee te sprinten. De roze trui werd uiteindelijk 46ste, Thomas 49ste. Onderweg pakte Pogacar nog twee bonificatieseconden, Thomas één.

De Welshman staat na drie dagen alleen op de tweede plaats in het klassement, op 46 seconden van roze trui Tadej Pogacar. "Het is een goede start van de Giro. Ik voel me best goed en hoop nu verder te bouwen."