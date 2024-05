Mathieu van der Poel deed Christoph Roodhooft stevig schrikken: "Hij werd zelfs bang"

Mathieu van der Poel die zichzelf helemaal kapot rijdt, het gebeurde wel meermaals de voorbije jaren. De wereldkampioen deed er Christoph Roodhooft zelfs even mee schrikken.

Vorig jaar in de Baloise Belgium Tour ging Mathieu van der Poel bijzonder diep in de voorlaatste rit. Hij won na een solo van zo'n 35 kilometer met een voorsprong van 16 seconden op Thibau Nys en 18 seconden op Casper Pedersen.

Van der Poel zeeg na de streep neer en moest even bekomen. Een beeld dat we al meermaals zagen. "Dat is een eigenschap waar ik mezelf al vaak voor vervloekt heb", legt Van der Poel uit bij Bahamontes.

De wereldkampioen rijdt zich dan kapot tot op de meet en geen meter verder. Zo doet hij het ook op training: zo diep gaan tot hij tegen de vangrail moet gaan liggen van uitputting. Al laat hij er toch mensen door schrikken.

"Toen Christoph Roodhooft dat een eerste keer zag, werd hij zelfs bang dat ik niet meer recht zou staan. Het rare is, elke keer dat ik mezelf zo te pletter rij, denk ik: 'Dit nooit meer!' Maar een week later ben ik die pijn alweer vergeten."

"Weet je wat nog erger is dan diep gaan? Leeg zijn. Zoals op het WK in Yorkshire, destijds, die fameuze inzinking. Dat waren de langste en lastigste kilometers van mijn leven."