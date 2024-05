📷 Matteo Trentin schrikt van wat hij op zijn hotelkamer krijgt in de Giro

Een grote ronde rijden, dat is hard werken voor de renners. Al zien mensen dat ook vaak als een beetje op vakantie zijn.

Een dagje fietsen in het mooie weer en ‘s avonds op hotel gaan. Dat is het idealistische beeld dat veel mensen hebben van renners in een grote ronde.

Het is voor coureurs niet altijd gemakkelijk om al die tijd van huis te zijn. Je weet ook nooit in welk hotel je zal terecht komen om de nacht door te brengen.

In Italië, dat weten reizigers ook wel, kan de tijd wel eens blijven stilstaan. Sommigen noemen dat charme, voor anderen is dat niets anders dan ouderwets.

Matteo Trentin postte maandagavond een foto van de hotelkamer die hij had gekregen in de Giro. De 34-jarige Italiaan rijdt momenteel voor Tudor Cycling.

Hij kreeg een wel heel oud televisietoestel op de kamer, nog met een stevige beeldbuis achteraan. “Giro d'Italia Vintage Edition”, schreef erbij. Er werd aardig wat mee gelachen en de renner zelf kon dat ook wel.