Renaat Schotte heeft opvallende mening over Tadej Pogacar en de Giro

De Giro is een weekend oud en er kunnen al heel wat conclusies getrokken worden. Al zou het nog wel eens spannender kunnen worden dan velen denken. Renaat Schotte heeft de koers bekeken en stelt zich hier en daar toch nog een vraag.

Tadej Pogacar staat na het openingsweekend in het roze en heeft al 45 seconden voorsprong op Thomas en de rest van de concurrenten. Toch had men vooraf misschien wel verwacht dat de kloof ondertussen groter zou zijn.

"Pogacar was not amused na de etappe van zaterdag. Hij was zondag iets meer aanspreekbaar, maar nog niet echt heel happy", zag ook Renaat Schotte in zijn analyse na het openingsweekend bij Sporza. "Hij doet het op automatische piloot."

"Dan is de vraag: wil Pogacar deze Ronde van Italië ook op automatische piloot winnen? Dat is natuurlijk niet evident, want het is een koers over 3 weken en geen eendagskoers. En neen, ik zeg dat hij niet ongenaakbaar is."

Pogacar niet ongenaakbaar

"De koers is nog zo lang. Pogacar heeft die roze trui nu, maar dat zal hem ook elke dag ongeveer een uur tijd kosten aan de streep aan podiumceremonie en interviews. Dat is minder recuperatietijd. Dat draag je mee in zo'n grote ronde. Dan mag Pogacar nog de superman zijn die hij is, hij is ook maar een mens."

Na Pogacar ziet Schotte ook de nivellering: "De plekken 2 tot en met 12 zijn de mannen die op dit moment in aanmerking komen voor het podium. Naarmate de Giro vordert, zullen we namen schrappen. Je hebt dus 11 kandidaten voor de 2 overige podiumplekken."