🎥 Remco Evenepoel deelt unieke inkijk in zijn revalidatie

Remco Evenepoel is al een tijdje volop bezig met revalideren. En dat levert al eens interessante dagen op. Die zijn nu een keertje op de gevoelige plaat vastgelegd. En zo weten we hoe een revalidatie van de jonge Belg er precies uit ziet.

Een dag in mijn leven op de weg naar mijn herstel. Dat is de titel van een video die via youtube werd gedeeld door Remco Evenepoel en zijn team. En daarin komen we toch heel wat te weten over wat hij allemaal doet.

Het gaat van meteen wat fietsen op de rollen tijdens de ochtend. Bij de training hield de renner toch nog wat gemengde gevoelens over aan de zaak. Dat liet hij ook duidelijk weten in het filmpje op youtube, waarbij het doel was om eens vol te gaan.

Evenepoel beseft dat hij nog werk voor de boeg heeft

"De schouder is nog een beetje stijf, dus ik voelde me nog niet honderd procent op fiets. Het gevoel in de benen was dan weer wel goed, maar ik heb nog veel werk voor de boeg. Dat maakt allemaal deel uit van de revalidatie", aldus Evenepoel.

De bedoeling was een deeltje trainen onder vetverbrandingswaarden en een deeltje net erop, legt Evenepoel onder meer uit. En dat was duidelijk afzien, want je zag van overal de stoom en het zweet van zijn lijf parelen - ook dat is topsport.

Maar er was dus ook veel meer. Ontbijten, de dagelijkse beslommeringen in een huishouden, een verrassingsactiviteit, ... Heel veel dingen uit het leven van Remco Evenepoel en zijn vriendin Oumi Rayane passeren de revue.

De hele dag van Evenepoel onder de loep? Dat kan je bekijken via de video hierboven. Opgelet: het laden van de beelden kan mogelijk enkele seconden in beslag nemen. We bedanken u dan ook alvast voor het nodige geduld.