Tim Merlier moet hard strijden met zijn vrouw Cameron Vandenbroucke

Tim Merlier won maandag de derde etappe in de Giro. Zijn vrouw Cameron Vandenbroucke zorgt dat hij een veel completere atleet wordt.

Tim Merlier is een heel goede renner, maar sinds hij samen is met Cameron Vandenbroucke wordt hij als atleet ook veel completer. Cameron behoorde tijdens haar jeugdjaren tot de Belgische top van het veldlopen, maar door een blessure moest ze die carrière vervroegd beëindigen. Toch blijft ze nog altijd heel erg sterk lopen en dat ondervindt Merlier ook aan den lijve.

Vorige week liep Cameron nog een wedstrijd van tien kilometer en daar had ze minder dan veertig minuten voor nodig. “Ik loop vaak in de winter en tot Tirreno-Adriatico heb ik wekelijks gelopen. Sinds ik samen ben met Cameron, heb ik er veel progressie in geboekt”, aldus Merlier in Het Nieuwsblad.

Tijdens duurtrainingen liep Merlier naar eigen zeggen 5 tot 5,5 minuten per kilometer. “Toen ik de eerste keer met haar ging lopen, moest ik mijn basistempo flink aanscherpen om te kunnen volgen. Nu loop ik tijdens een duurtraining aan een tempo tussen 4'30" en 4'45" per kilometer.”

En Merlier kan nog sneller. “Ik doe ook één keer per jaar mee aan een loopwedstrijd van acht kilometer in Ploegsteert, georganiseerd door haar grootouders, en mijn tempo was 3'45" per kilometer. Ik kan Cameron dus nipt volgen, maar als ze nog wat progressie maakt, zal het een strijd worden wie de snelste is...”