Meteen nummer twee voor Merlier? Marc Sergeant schat het in

Tim Merlier won maandag in de Giro d'Italia. Hij was de snelste in de massasprint in Fossano.

Lang heeft Tim Merlier niet moeten wachten op zijn eerste ritzege in deze Giro d’Italia. Maandag was hij de snelste van het pak in Fossano. Er zijn volgens Marc Sergeant nog verschillende etappes waarin Merlier de overwinning kan pakken in een sprint, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad. En dat zou vandaag wel al eens prijs kunnen zijn, in de vierde etappe van Acqui Terme richting Andorra. 190 kilometer krijgen de renners voor de kiezen, met 2.079 hoogtemeters op het programma ook. Pittige finale Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken dus, deze etappe. “Iets pittigere finale. Een lange rit ook, dus ik zie niet meteen een ploeg die 190 kilometer op kop gaat rijden tot aan de streep”, klinkt het bij Sergeant. “Op de Capo Mele zullen de teams van mannen als Girmay, Laporte of Ewan misschien het tempo opdrijven om de zwaardere sprinters te lossen, maar in principe moeten ook Merlier en Jakobsen dit kunnen overleven.” Fabio Jakobsen slaagde er maandag niet in om de laatste helling te overleven. Hij was de enige grote naam die tijdens de sprint ontbrak in Fossano.