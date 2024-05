Eddy Merckx blikt terug op spoedopname én spreekt zich uit over dubbel van Pogacar

Eddy Merckx onderging enkele weken geleden een spoedoperatie aan zijn darmen. Hij blikt nu terug op die operatie.

In de nacht van 26 maart werd Eddy Merckx (78) met spoed binnengebracht in het Universitair ziekenhuis in Jette. Daar werd een gekantelde darm vastgesteld bij Merckx, waardoor hij met spoed onder het mes moest.

Er werd een aanzienlijk deel van de darm van Merckx weggehaald. Hij zou naar eigen zeggen 'enorm afgezien' hebben en is ook flink vermagerd. Dat werd duidelijk toen Merckx aanwezig was bij de opening van een museum in Wallonië.

In een interview met La Gazzetta dello Sport blikt Merckx terug. "Ik was echt bang, maar het gaat al een beetje beter. Ik probeer langzaam te herstellen. Het is hier slecht weer in België, dus het is niet echt uitnodigend om naar buiten te gaan."

Merckx gelooft in dubbel Pogacar

"Maar zo kan ik de Giro wel volgen op televisie, natuurlijk. Merckx zag de afgelopen twee dagen dus Tadej Pogacar eerst naast de zege grijpen, om zondag toch toe te slaan. De Sloveen wil straks ook de Tour winnen.

Merckx gelooft dat Pogacar daarin kan slagen. "Hij koerste wat minder in het voorjaar om fris aan de start te staan. Op deze manier lijkt het dat hij in de Tour nooit 'in reserve' zal moeten gaan. Het is mogelijk om beide grote rondes te winnen."