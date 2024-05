Merlier in discussie met goede vriend Van Lerberghe: "De andere kamers hebben het mogen horen"

Tim Merlier mag in de derde rit van de Giro eindelijk zijn kans gaan. Hij rekent daarvoor op de hulp van zijn lead-out en goede vriend Bert Van Lerberghe.

Het openingsweekend was er een voor de punchers en de klimmers, Mauri Vansevenant deed het twee keer uitstekend voor Soudal Quick-Step met een zevende en 15de plaats. In de derde rit is aan de sprinters.

Met Tim Merlier heeft de Belgische ploeg een van de grote favorieten voor de ritzege. Bert Van Lerberghe, kamergenoot en lead-out van Merlier, moet hem daarbij helpen. Al kan het ook eens botsen tussen de twee.

Discussie over valies tussen Merlier en Van Lerberghe

"Wij hebben de gave om fel met elkaar te kunnen discussiëren over de kleinste zaken, zonder dat er iets van blijft hangen", zegt Merlier bij HLN. Zo was er een kleine discussie over de valiezen van de twee.

Van Lerberghe beschuldigde Merlier ervan dat hij zijn valies had dichtgeklapt. De dag ervoor had Van Lerberghe niet geholpen om de koffer van Merlier van een rek te halen, die in de kleine kamer van een rek dreigde te vallen.

Van Lerberghe zwaaide de kamerdeur open en de valies van de ordelijke Merlier viel op de grond. Vandaar dus de beschuldiging van Van Lerberghe, al was Merlier niet de dader. "Het kamermeisje was de dader. Een discussie voor niks. De andere kamers hebben het mogen horen."