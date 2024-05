Jonge Belg Cian Uijtdebroeks glundert in witte trui en legt uit wat zijn ambitie nu is

Na het openingsweekend in de Giro d'Italia is er veel goed nieuws van de Belgen. Met name Cian Uijtdebroeks maakte zondag toch wel de nodige indruk. En daar hield hij iets heel erg leuks aan over: de witte trui als beste jongere.

Tadej Pogacar is de nieuwe leider en rozetruidrager in de Giro d'Italia, met zijn eerste concurrenten ondertussen al op 45 seconden. Vierde in de stand op amper 54 eenheden: Cian Uijtdebroeks, de jonge Belg. Hij is meteen ook de beste jongere in de Giro d'Italia en mag dus de witte trui omgorden. Bovendien heeft zijn op papier grootste concurrent Antonio Tiberi een stevige tik van bijna twee minuten gekregen op Uijtdebroeks. Strijdvaardige Uijtdebroeks in witte trui "Dat is fantastisch, hé. Ik reed niet met de gedachte rond om de witte trui te pakken, maar ben gewoon zo hard mogelijk gegaan. Eerst kon ik het niet geloven toen ik hoorde dat ik hem had", aldus een verbaasde Uijtdebroeks tegen Sporza. © photonews "Ik dacht: "ze hebben wel iets fout berekend", maar ik ben heel blij met mijn eerste trui in een grote ronde." Rest de vraag: in hoeverre zal de witte trui tot het einde van de Giro houden nu een doel worden voor de jonge Belg? "Natuurlijk wil je die trui niet zomaar afgeven. Het is nog een heel erg lang gevecht, met tijdritten en hooggebergtes die eraan komen. Ik kijk uit naar de dagen met nog langere cols", is Uijtdebroeks alvast enorm strijdvaardig.