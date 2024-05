📷 Remco Evenepoel weer helemaal in orde en maakt meteen weer indruk

Remco Evenepoel is naar de Sierra Nevada vertrokken voor zijn hoogtestage. Daar begint zijn voorbereiding op de Dauphiné en de Tour.

Iets meer dan een maand na zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland is Remco Evenepoel opnieuw helemaal klaar om voluit te trainen. De Belgische kampioen vertrok zondag naar de Sierra Nevada.

Daar trainde hij maandag voor de eerste keer. "Okaaaayy let’s go", schreef een enthousiaste Evenepoel op zijn Strava. Hij reed in iets meer dan drie uur op de kop 80 kilometer met daarin 2300 hoogtemeters.

Evenepoel begint aan voorbereiding op Dauphiné en Tour

Voor Evenepoel al eens een eerste ritje om de benen eens te testen. De komende drie weken verblijft hij in de Sierra Nevada om onder meer de Dauphiné voor te bereiden, die op 2 juni begint in Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Of Evenepoel daar effectief aan de start komt valt nog af te wachten. Dat moet blijken uit zijn hoogtestage in de Sierra Nevada. Zo niet is de Ronde van Zwitserland (9 tot 16 juni) het alternatief voor Evenepoel.

Daarna volgt natuurlijk de Tour voor Evenepoel. Daar komt hij deze zomer voor het eerst aan de start, met het podium en ritwinst als doel. Primoz Roglic, Tadej Pogacar en onder voorbehoud Jonas Vingegaard worden zijn grootste concurrenten.