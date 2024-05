🎥 Duidelijk signaal? Wout van Aert niet van de partij op belangrijke afspraak bij Visma Lease a Bike

Wout van Aert is nog volop bezig aan zijn revalidatie. Het is uitkijken hoe hij zijn programma voor de komende weken en maanden zal invullen.

Normaal had hij in de Giro d’Italia moeten rondrijden op dit moment, maar in plaats daarvan revalideert Wout van Aert verder na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. Ondertussen gaat de koers en de voorbereiding op de volgende ronde onverminderd voort. Visma Lease a Bike bereidde maandag een Touretappe voor, om daarna meteen op hoogtestage te vertrekken.

De ploeg deelde beelden van de graveletappe in Troyes die verkend werd en daarop is Wout van Aert niet te zien. Of hij al in staat is dergelijke trainingen te rijden is niet meteen duidelijk, waardoor het moeilijk te zeggen is of dit een signaal is dat Van Aert de Tour deze zomer niet zal rijden.

Zelf heeft Van Aert niet veel zin in de Tour de France, maar hij zal iets moeten doen om top te zijn op de Olympische Spelen. Bij Visma Lease a Bike willen ze Van Aert er graag bij in de Tour, zeker nu nog niet zeker is of Jonas Vingegaard wel zal kunnen deelnemen.

Vijf renners

Matteo Jorgenson, Steven Kruijswijk, Dylan van Baarle, Tiesj Benoot en Sepp Kuss waren de renners van Team Visma die de graveletappe verkenden. Jan Tratnik en Christophe Laporte rijden momenteel de Giro, maar zullen normaal ook de Tour doen.

Na de verkenning vlogen de vijf renners meteen naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage waar ook Remco Evenepoel momenteel aan zijn voorbereiding bezig is.