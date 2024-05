Eén grote naam niet te zien in Giro-sprint: "Mijn benen explodeerden"

Tim Merlier pakte maandag zijn eerste ritzege in de Giro. Maar één naam die iedereen verwacht had was helemaal niet te zien.

De Giro d’Italia heeft heel wat topsprinters in het deelnemersveld dit jaar. Dat gaf bij de eerste massasprint al meteen het nodige vuurwerk. Al was er één topper die voorin helemaal niet te zien was: Fabio Jakobsen.

Op het laatste klimmetje van de dag moest Fabio Jakobsen afhaken. “Ik moest op 500 meter van de top de wielen laten gaan”, vertelde hij aan Eurosport. “Mijn benen explodeerden”

Jakobsen besliste samen met de ploegleiding dat Tobias Lund Andresen zijn kans mocht gaan in deze sprintersetappe. De Deen, die in Turkije drie etappes pakte, ontgoochelde niet en werd vijfde in deze etappe.

Nieuwe poging

Jakobsen verloor uiteindelijk bijna drie minuten op Merlier en kwam als nummer 130 over de meet gereden. “Ik sprint natuurlijk liever zelf. Maar als het niet voor mij is, dan is het voor hem.”

Een verrassing was het voor Jakobsen zelf echter niet. “We wisten dat het vandaag kantje boord ging zijn. Ik doe mijn best en nu op naar dinsdag. Het is een beetje dezelfde finale, maar de helling is wel wat korter. We gaan het gewoon weer proberen.”