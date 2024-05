📷 De transferzorgen wat vergeten? Jasper Philipsen geniet met volle teugen

Het blijft wachten op een beslissing van Jasper Philipsen over zijn toekomst. Ondertussen vergeet hij even zijn zorgen op Tenerife.

Een maand geleden reed Jasper Philipsen met Parijs-Roubaix zijn laatste koers. De sprinter van Alpecin-Deceuninck werd voor het tweede jaar op rij tweede, achter zijn ploegmaat Mathieu van der Poel.

Intussen is het speculeren over de toekomst van Jasper Philipsen volop bezig. De winnaar van Milaan-Sanremo is einde contract bij Alpecin-Deceuninck. De ploeg van de broers Roodhooft en UAE Team Emirates strijden om zijn handtekening.

Om zijn zorgen te vergeten is Philipsen op dit moment in Tenerife, samen met zijn vriendin Melanie. Philipsen ging op bezoek bij ex-renner Dirk De Wolf, waar hij van de beroemde pannenkoeken mocht proeven.

Voorbereiding Philipsen op de Tour

Of heeft De Wolf Philipsen nog wat advies gegeven wat zijn toekomst betreft? Binnenkort gaat Philipsen weer aan de slag, waar is nog niet duidelijk. Voor de Tour gaat Philipsen wellicht nog wat wedstrijden rijden.

De voorbije jaren reed Philipsen telkens de Baloise Belgium Tour en het BK als voorbereiding op de Tour. Dit jaar gaat Philipsen opnieuw voor enkele ritzeges en de groene trui in de Tour.