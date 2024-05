🎥 Remco Evenepoel bezorgt kinderen dag van hun leven met verrassende aanwezigheid

Remco Evenepoel werkt nog altijd hard aan zijn terugkeer in het peloton na zijn zware vall in de Ronde van het Baskenland. Toch maakte hij ook tijd voor een bezoek aan een loopwedstrijd.

In de nieuwste video op zijn YouTube-kanaal zien we hoe Remco Evenepoel tweeënhalve week na zijn val in de Ronde van het Baskenland opnieuw op de weg mag trainen. Hij beulde zich wel eerst nuchter af op de rollen.

Evenepoel rijdt zich in het zweet, maar houdt bewust veel kledij aan. Een warmtetraining waarmee hij zich wilde voorbereiden op zijn hoogtestage in de Sierra Nevada. Zondag nam Evenepoel het vliegtuig naar Spanje.

Evenepoel verrast kinderen en zusje van Oumi

Daarna was er even wat tijd voor ontspanning voor Evenepoel samen met zijn vrouw Oumi. We gaan herinneringen ophalen." Ze trekken naar een loopwedsstrijd voor jongere kinderen, waar ook de jongere zus van Oumi aan meedoet. En ze wint ook.

Ze krijgt de medaille uit de handen van Evenepoel zelf. "Vroeger won ik hier ook altijd, elk jaar opnieuw", grijnst Evenepoel. "Dat was hier op leven en dood, hoor." Nadien maakte Evenepoel nog wat tijd voor foto's en high fives met de kinderen.

Daarna was het tijd voor Evenepoel om opnieuw op de weg te trainen, daarna gaat hij ook nog even langs bij kinesist Thijs Hertsens. Eerste stappen in zijn terugkeer in het peloton, die begin juni in de Dauphiné op het programma staat.