Jan Bakelants spreekt zijn ongenoegen uit na twijfels over Tadej Pogacar in de Giro

Tadej Pogacar won zondag dan toch zijn eerste rit in de Giro, met een dag uitstel. Toch leek de Sloveen niet echt te overtuigen.

Op de beklimming van Oropa versnelde Tadej Pogacar op iets meer dan 4 kilometer van de streep. Ben O'Connor probeerde de Sloveen nog even te volgen, maar bekocht dat even later. Pogacar ging er solo vandoor.

Pogacar won met een voorsprong van 27 seconden op Dani Martinez en Geraint Thomas. Dat die voorsprong beperkt bleef, riep toch wat vragen op. Heel wat kenners stelden dan ook dat Pogacar niet overtuigde.

Bakelants verdedigt Pogacar

Jan Bakelants ging niet akkoord met die kritiek. "Ik denk dat we er te snel van uitgaan dat die renners achter Pogacar stilstaan. Het verschil was niet heel groot, maar nog altijd een halve minuut. Met één versnelling heeft hij de concurrentie wel uitgeteld", zegt hij bij VTM.

"Als het over Pogacar gaat of over die andere fenomenen in het peloton, dan is blijkbaar enkel het extreme goed genoeg. Als het verschil minder dan een minuut is wordt snel gezegd dat hij toch niet zo goed is."

"Maar de realiteit na twee dagen is wel het klassement en dat komt wellicht wel binnen bij de concurrentie." Pogacar heeft nu al 45 seconden voorsprong op Thomas en Martinez, Uijtdebroeks en Rubio zijn de overige twee renners die nog binnen de minuut staan.