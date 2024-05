Pogacar lacht om verrassende aanval en deelt stevig compliment uit aan Thomas

Zelfs in een etappe die voor sprinters gemaakt is, roert roze trui Tadej Pogacar zich. De Sloveen amuseerde zich duidelijk.

Om het de sprinters wat lastiger te maken had de organisatie op zo'n vier kilometer van de streep nog een klein heuveltje gelegd van 1,8 kilometer aan 4,2% gemiddeld. Het nodigde de punchers uit om aan te vallen.

Dat gebeurde ook, de Deen Mikkel Honoré gaf de voorzet en Tadej Pogacar en Geraint Thomas volgden. Toen de roze trui overnam moest Honoré lossen, ook Thomas zat op de limiet. De twee werden op zo'n 500 meter van de streep gegrepen.

Pogacar deelt compliment uit aan Thomas

"Ik heb niet zelf aangevallen, ik volgde gewoon Mikkel Honoré", zei Pogacar met de glimlach bij Eurosport. "Het was een goede situatie. Ik wilde blijven gaan, maar heb er eigenlijk ook nooit in geloofd."

"Ik heb geprobeerd, maar 400 meter was nog veel te ver. Ik had goede benen en dit soort terrein ligt me gewoon", ging Pogacar nog verder. "Ik vond het wel mooi dat G (Geraint Thomas, nvdr.) mee ronddraaide. Dat verraste me, respect!"

"De aanval deed me terugdenken aan mijn jeugd. Zo koerste ik vroeger ook met mijn vrienden. Dat spel ligt me", zei Pogacar nog. Afwachten of de Sloveen zich dinsdag ook voor de vierde dag op rij mengt voor de ritzege.