🎥 Pogacar verstoort massasprint bijna, maar Tim Merlier schiet raak in de Giro

Tim Merlier heeft meteen toegeslagen in de Giro. De sprinter van Soudal Quick-Step klopte onder meer Jonathan Milan en Biniam Girmay in de sprint.

Na twee etappes voor de punchers/klimmers was het in de derde rit aan de sprinters in de Giro. Omdat bijna alle ploegen een sprinter in hun rangen hebben, leek niemand happig om in de vlucht van de dag te zitten.

Bij een tussensprint zette puntentrui Fiorelli door en hij kreeg heel wat sprinters mee. Onder meer Tim Merlier, Olav Kooij, Jonathan Milan en Kaden Groves pakten samen met 20 anderen bijna anderhalve minuut op het peloton.

Daar achtervolgenden onder meer Movistar, Polti-Kometa en Bahrain-Victorious, hun sprinter was niet mee. Het peloton brak zelfs in twee stukken, witte trui Cian Uijtdebroeks had zich laten vangen en kreeg een halve minuut aan zijn broek.

Pogacar en Thomas animeren slotfase, Merlier wint

Op zo'n 40 kilometer van de streep kwam alles weer samen en werd het eindelijk toch nog een massasprint. Onderweg pakte Pogacar nog twee bonificatieseconden, Thomas pakte nog één seconde.

Maar op het laatste klimmetje van de dag versnelde Honoré, Pogacar en Thomas volgden. Die laatste twee zetten door tot in de slotkilometer, maar werden toch nog gegrepen in de slotkilometer.

Jonathan Milan kwam er als eerste uit, maar aan de andere kant kwam Tim Merlier stevig opzetten. De sprinter van Soudal Quick-Step timede uitstekende en pakt zo de zege. Zijn tweede in de Giro, zijn achtste van het seizoen.

