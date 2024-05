🎥 Bekijk ze hier! Prachtige beelden van de ontvangst van Tim Merlier aan het hotel

Tim Merlier won maandag de derde etappe in de Giro d'Italia. Hij kreeg na afloop een mooi eerbetoon bij aankomst in het hotel.

Wat een knappe overwinning van Tim Merlier in de Giro. Even was er nog twijfel of hij wel de winnaar was, maar de beelden maakten snel duidelijk dat er geen fotofinish nodig was.

Ook in de volgwagen was de vreugde groot, moesten ze even wachten op bevestiging en kwam dan toch de bevestiging van de overwinning met een nieuwe vreugde-uitbarsting. Die beelden kan je hieronder bekijken.

Ploegleider Iljo Keisse deelde op zijn sociale media ook een prachtig filmpje van het moment dat Merlier arriveert in het hotel. Daar wordt hij zelfs met brandende fakkels verwelkomd. Een mooi eerbetoon voor de renner.