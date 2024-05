BORA-hansgrohe komt met verrassende update over Primoz Roglic na zware valpartij

Primoz Roglic was een van de slachtoffers van de val in de Ronde van het Baskenland. Het gaat ondertussen wel steeds beter met de Sloveen.

In tegenstelling tot onder meer Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel brak Primoz Roglic niets bij de zware val in de Ronde van het Baskenland. De Sloveen gaf wel op door schaafwonden over heel zijn lichaam.

Sindsdien reed Roglic geen wedstrijd meer, zijn teller staat dit seizoen nog maar op 12 wedstrijddagen. In Parijs-Nice werd Roglic tiende, in de Ronde van het Baskenland won Roglic verrassend de openingstijdrit.

Roglic opnieuw stevig aan het trainen

Roglic houdt zich intussen in stilte bezig en traint ondertussen weer stevig. "Ik zie hem straks opnieuw na enkele verkenningen in de Pyreneeën", zegt BORA-ploegleider Rolf Aldag bij Cyclingnews.

"Daarna gaan we op hoogtestage en vervolgens naar de Dauphiné. Hij gaat mij dus de komende twee maanden meer zien dan zijn vrouw en kinderen. Het ziet er positief uit voor hem. Hij heeft wat tijd verloren door die val, maar alles gaat goed qua voorbereiding op de Tour."

In de Dauphiné komt Roglic opnieuw Remco Evenepoel opnieuw tegen, hij is ook op hoogtestage vertrokken naar de Sierra Nevada. Daarna staan Roglic en Evenepoel aan de start van de Tour.