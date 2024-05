🎥 Ontdek welk speciaal cadeau Arnaud De Lie mee naar huis mocht nemen na nieuwe zege

Arnaud De Lie is helemaal terug. Het toptalent van Lotto Dstny won voor de tweede week op rij en mocht een speciaal cadeau meenemen naar huis.

Met een zege in de Famenne Ardenne Classic sloeg Arnaud De Lie meteen toe bij zijn comeback. Zaterdag werd hij derde in de GP du Morbihan, zondag was De Lie de beste in Tro-Bro Léon.

"Wat een koers. We hebben onze portie pech wel gehad. Gelukkig kon ik, en bij uitbreiding iedereen van de ploeg, bij elke terugslag kalm blijven. Ik voelde me echt super goed, had topbenen, en dus probeerde ik op het einde nog eens aan te vallen."

"Dat lukte niet helemaal en dus moesten we sprinten met z’n negen. Ook daar kon ik mijn rust bewaren en maakte ik niet dezelfde fout als vorig jaar, toen ik als eerste aanging", zei De Lie op de site van Lotto Dstny.

Biggetje voor De Lie in Tro-Bro Léon

Boerenzoon De Lie mocht als winnaar een biggetje meenemen naar huis. "Ik had mijn zinnen hierop gezet", lachte de boerenzoon. "Ach, ik ben vooral blij dat de conditie duidelijk goed zit."

"Ik won in Famenne vorige week, werd gisteren derde en zet nu de Tro-Bro Léon op mijn naam. Na vandaag moet ik mijn ploeg dubbel en dik bedanken voor al het harde werk", besloot De Lie nog.