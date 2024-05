Bonificatieseconden? Uijtdebroeks ziet andere reden voor aanval van Pogacar

De derde etappe van de Giro d'Italia eindigde maandag op een massasprint. Maar Tadej Pogacar had duidelijk andere plannen.

Het was geen gemakkelijke dag voor Cian Uijtdebroeks in de Giro d’Italia. De rit begon heel rustig en voor Visma Lease a Bike leek het een ideaal scenario te worden toen Olav Kooij en Christophe Laporte in de grote kopgroep zaten.

Maar het peloton erachter viel in verschillende delen en Uijtdebroeks zat met enkele ploegmaten plots in het laatste deel. Het moest plots alle zeilen bijzetten om weer helemaal mee te zijn.

“Chapeau aan mijn ploeggenoten, zij hebben het opgelost. Daarna was het echter niet gedaan met de chaos, want we kregen nog een stresserend einde. Het was dus echt overleven tot het einde”, zegt onze landgenoot aan Global Cycling Net.

Bonificatieseconden

Tim Merlier sprintte naar de overwinning, maar opvallend was dat Tadej Pogacar ook aanviel en slechts op enkele honderden meters van het einde ingehaald werd. Iedereen denkt dat de Sloveen dit deed voor de bonificatieseconden, Uijtdebroeks heeft een ander idee.

“Ik weet niet waarom ze dat doen. Ook de sprinters gaan echt vol bij die andere tussensprints. Het is interessant om te zien. Maar ja, Pogacar is zo sterk. Hij kan dat en die aanval vandaag wel aan. Hij geniet ervan en wil misschien ook zijn trui tonen”, besluit onze landgenoot.