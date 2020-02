Laurens De Plus niet meer van start in UAE Tour

De UAE Tour zou de eerste wedstrijd van het seizoen worden voor Laurens De Plus en hij mocht er ook zijn eigen kans gaan. Na amper één dag moet De Plus echter al naar huis. Wegens ziekte is hij niet meer aan de start verschenen in de tweede etappe.

Het was al opmerkelijk dat De Plus zo ver achteraan de uitslag moest gezocht worden in de openingsrit. Inmiddels is ook aan het licht gekomen waarom: De Plus is ziek geworden. In die mate dat verder blijven koersen niet wenselijk was.

Jumbo-Visma meldde dan ook dat De Plus uit de UAE Tour stapte. "We moeten het jammer genoeg in de tweede etappe met een renner minder doen. Laurens De Plus is niet fit genoeg om van start te gaan. Word snel beter, Laurens."