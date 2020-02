Stybar, Jungels, Van Avermaet, Trentin, ... Dit zijn de renners van CCC en Deceuninck.Quick-Step voor de Omloop

'Koning Koers' is bijna in het land. Nog een paar nachten slapen en de renners geven het beste van zichzelf in de Omloop Het Nieuwsblad. Zdenek Stybar was vorig jaar de snelste en is nu weer van de partij.

Zdenek Stybar bezorgde Deceuninck.Quick-Step vorig jaar de zege in de Omloop Het Nieuwsblad en dit jaar zal hij opnieuw meedingen naar de eindzege. Zijn ploegmaats Kasper Asgreen, Tim Declercq, Bob Jungels, Iljo Keisse, Yves Lampaert en Florian Sénéchal. Van dat zevental zullen er vijf renners een dag later ook aantreden in Kuurne-Brussel-Kuurne: Asgreen, Jungels, Keisse, Lampaert en Stybar. Bert Van Lerberghe en Fabio Jakobsen zijn nieuw in vergelijking met zaterdag. Ook Team CCC maakte de renners voor de Omloop bekend. Tweevoudig winnaar Greg Van Avermaet is het speerpunt. De olympische kampioen krijgt steun van drie landgenoten: Guillaume Van Keirsbulck, Nathan Van Hooydonck en Gijs Van Hoecke. Ook Koch, Schär en Trentin zijn van de partij.