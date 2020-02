Circus-Wanty Gobert klaar voor verschillende scenario's: "Alles gedaan om klaar te zijn voor openingsweekend"

Naast Lotto Soudal en Deceuninck-Quick.Step is het toch ook uitkijken wat Circus-Wanty Gobert klaarspeelt in het openingsweekend, want dat meent op een hoger niveau te staan dan vorig seizoen. Een blik op de selectie voor de Omloop leert ons dat de ploeg rekening houdt met twee scenario's.

De ploeg zal proberen om Danny van Poppel zo goed mogelijk te omringen, in geval een grote groep samenblijft, zodat de Nederlander zijn sprint kan uitspelen. Daarnaast zijn er nog een aantal pionnen die hun eigen kans kunnen gaan, zoals Tom Devriendt, Aimé De Gendt en vooral Loïc Vliegen. Ik voel me helemaal klaar voor de Omloop Die laatste maakte in Mallorca een opvallend goede indruk op parcoursen die niet helemaal zijn ding zijn. "Ik voel me dan ook helemaal klaar voor de Omloop Het Nieuwsblad", zegt Vliegen. "Ik hoop om de volledige klassieke periode mijn beste niveau te halen en topresultaten te behalen waar mogelijk." Hoe kijkt Hilaire Van der Schueren er tegenaan? "We hebben er alles aan gedaan om klaar te zijn voor het Belgische openingsweekend. Puur op sportief vlak bevinden we ons op een hoger niveau dan vorig seizoen. Uiteraard moeten we met elementen die buiten onze controle vallen rekening houden, zoals lekke banden of de positie van de wagen."