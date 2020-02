Jürgen Roelandts verwacht er wel wat van: "Lichamelijk voel ik mij beter dan vorig jaar"

De beste uitslagen in klassiekers van Jürgen Roelandts liggen al enkele jaren achter ons. Daar zou de Belg van Movistar graag nog eens verandering in brengen. Het is niet dat hij met kippenvel aan de start van de Omloop is gekomen, maar dat betekent niet dat er geen verwachtingen zijn.

Elk jaar opnieuw is het uitkijken naar de Omloop Het Nieuwsblad en dat is nu niet anders. "Het is altijd leuk om hier te zijn", zei Jürgen Roelandts voor de start. Al is de beleving nog wel anders dan voor een echt Monument. "Kippenvel, dat heb ik nu nog wel niet."

GEEN SINUSITIS MEER

Hoe is het eigenlijk met Roelandts? "Ik heb minder gekoerst dan vorig jaar, maar ben zeker niet slecht. Ik heb goed getraind, alles is goed gegaan. Lichamelijk voel ik mij beter dan vorig jaar. Toen had ik last van sinusitis. Dat is nu verholpen. Resultaten zijn er nog niet geweest, maar dat kon moeilijk, want in de Ruta del Sol waren het vooral bergritten."

De inmiddels gebruikelijke rol van wegkapitein op de Vlaamse wegen is opnieuw voor hem. "We zijn hier met twee Spaanse kerels, vrij jonge renners. Voor hen is het hier een eerste ervaring. Zij gaan bij mij blijven."