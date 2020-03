19-jarige Belgische invaller kent verdienstelijk debuut op WK, Benjamin Thomas wereldkampioen in omnium

In het omnium bij de mannen moest België in laatste instantie nog een wijziging doorvoeren: door een val op training vrijdag trad niet Lindsday De Vylder aan, maar wel de jonge Fabio Van Den Bossche. Die moest zich staande zien te houden tussen de grote jongens.

Niet evident om op die manier voor de leeuwen gegooid te worden en je WK-debuut te maken, maar de 19-jarige Van Den Bossche maakte er toch iets van. Zo wist de youngster tijdens de afvalling enkele keren te ontsnappen. Van Den Bossche liet zich dus alvast zien tijdens zijn eerste WK-wedstrijd. Meedoen voor de dichte ereplaatsen was wel te hoog gegrepen.

In de strijd om de overwinning nam Benjamin Thomas in de temporace meteen een aardige bonus. De Fransman won ook de eerste spurt in de puntenkoers en gaf nadien op geen enkel moment de controle uit handen. Dat de gouden medaille naar hem ging, was dan ook volledig terecht.

GEEN MEDAILLE VOOR KLUGE

De Nederlander Jan-Willem Van Schip werd tweede en de Brit Matthew Walls derde. De Duitse Lotto-renner Roger Kluge viel net naast het podium. Elia Viviani reed ook mee en eindigde als negende.