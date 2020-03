Sunweb met twee opvallende Belgische pionnen naar Strade Bianche

De corona-onzekerheid is eindelijk weg. Zaterdag wordt voor de veertiende keer de Strade Bianche gereden.

De koers die het peloton zo’n zeventig kilometer over onverharde, ‘witte wegen’ voert, werd vorig jaar gewonnen door Julian Alaphilippe. In 2018 was Tiesj Benoot er de beste.

De Belg trekt dit jaar naar de Strade als kopman voor Team sunweb. Een rol die hij wel moet delen met Michael Matthews.

Sunweb neemt nog een tweede Belg mee naar Italië: de negentienjarige Ilan Van Wilder. Verder bestaat de selectie uit Mark Donovan, Felix Gall, Joris Nieuwenhuis en Robert Power.